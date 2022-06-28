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سمير كاظم رئيسا مؤقتاً للقوة الجوية

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-28T14:51:46+0000
سمير كاظم رئيسا مؤقتاً للقوة الجوية

شفق نيوز/ انتخبت الهيئة العامة لنادي القوة الجوية اليوم الثلاثاء، هيئة مؤقتة تعمل لمدة ثلاثة اشهر تحضيرًا لانتخاب أخرى ادارية جديدة تعمل لمدة اربع سنوات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه تم تسمية الكابتن سمير كاظم رئيسًا للهيئة المؤقتة وتسعة اعضاء هم باسم خميس نائبا ومهدي جاسم أمينًا للسر وعادل عسكر أمين مالي وعلاء محمد ناطقا باسم الهيئة المؤقتة وبقية الأعضاء هم علي منصور ومرتضى حسين وجواد اسماعيل وحسين علي وحيد فيما تم التصويت من قبل الجمعية العمومية على إعادة المبعدين قسرًا هذا وقد أكتمل النصاب بحضور 172 عضوا من اصل 244.

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