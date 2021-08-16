سمير كاظم: تدريب القوة الجوية من استحقاقي ومستغرب لتسمية مدرب آخر

شفق نيوز/ ابدى المدرب سمير كاظم استغرابه لعدم تسميته مدرباً لفريق القوة الجوية واعطائه الفرصة أسوة بمدربين كلفوا في وقت سابق لتدريب الفريق.

وقال سمير كاظم لوكالة شفق نيوز؛ "انا مصدوم لمعاملتي من قبل الادارة بهذا الشكل الغريب والتهميش الذي لحق بي رغم اني اعتبر ابن النادي ومن اعاده الى وضعه بعد أحداث 2003 بجهود شخصية ومساندة عدد من أبناء النادي".

واضاف انه التقى برئيس النادي وابدى استعداده لقيادة الفريق خلفا للمستقيل ايوب اوديشو والذي وعد بدوره خيراً بتكليفه بالمهمة لامتلاكه (سمير كاظم) كل الشهادات التدريبية والخبرة الطويلة لكن النتيجة كانت مفاجئة بتسمية مدرب آخر بعد مفاتحة مدربين محليين وأجانب ولم يكن ضمنهم.

واشار الى ان تدريب القوة الجوية كان من استحقاقي وكنت قد تعهدت لرئيس النادي أن أحصل على اللقب مع وجود أدوات جيدة من اللاعبين الجيدين ومؤازرة طيبة من الجمهور الذي يحب ويعرف قيمة ابن النادي سمير كاظم.

وعتب كاظم على زملائه في الادارة الذي كان قد دعمهم في بداياتهم وكان خير سند لهم (على حد قوله) مثل علي زغير وهيثم كاظم وموفق الزهيري وحمادي احمد لعدم وقوفهم معه وكان الأجدر بهم أن يعملوا على تكليفه بالمهمة بدلا من مفاتحة عدد من الاخوة المدربين، مبدياً استغرابه قائلا "لماذا لم يقفوا معي في وقت احتجت لهذه الوقفة؟".

وختم حديثه بالقول: "أتمنى للفريق الجوي النجاح في مشواره المقبل في الدوري لإسعاد جمهور الصقور الوفي".

وكان القوة الجوية سمى المدرب جورفان فييرا لتدريب القوة الجوية في الموسم المقبل.