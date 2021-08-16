سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سمير كاظم: تدريب القوة الجوية من استحقاقي ومستغرب لتسمية مدرب آخر

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-16T11:06:54+0000
سمير كاظم: تدريب القوة الجوية من استحقاقي ومستغرب لتسمية مدرب آخر

شفق نيوز/ ابدى المدرب سمير كاظم استغرابه لعدم تسميته مدرباً لفريق القوة الجوية واعطائه الفرصة أسوة بمدربين كلفوا في وقت سابق لتدريب الفريق.

وقال سمير كاظم لوكالة شفق نيوز؛ "انا مصدوم لمعاملتي من قبل الادارة بهذا الشكل الغريب والتهميش الذي لحق بي رغم اني اعتبر ابن النادي ومن اعاده الى وضعه بعد أحداث 2003 بجهود شخصية ومساندة عدد من أبناء النادي".

واضاف انه التقى برئيس النادي وابدى استعداده لقيادة الفريق خلفا للمستقيل ايوب اوديشو والذي وعد بدوره خيراً بتكليفه بالمهمة لامتلاكه (سمير كاظم) كل الشهادات التدريبية والخبرة الطويلة لكن النتيجة كانت مفاجئة بتسمية مدرب آخر بعد مفاتحة مدربين محليين وأجانب ولم يكن ضمنهم.

واشار الى ان تدريب القوة الجوية كان من استحقاقي وكنت قد تعهدت لرئيس النادي أن أحصل على اللقب مع وجود أدوات جيدة من اللاعبين الجيدين ومؤازرة طيبة من الجمهور الذي يحب ويعرف قيمة ابن النادي سمير كاظم.

وعتب كاظم على زملائه في الادارة الذي كان قد دعمهم في بداياتهم وكان خير سند لهم (على حد قوله) مثل علي زغير وهيثم كاظم وموفق الزهيري وحمادي احمد لعدم وقوفهم معه وكان الأجدر بهم أن يعملوا على تكليفه بالمهمة بدلا من مفاتحة عدد من الاخوة المدربين، مبدياً استغرابه قائلا "لماذا لم يقفوا معي في وقت احتجت لهذه الوقفة؟".

وختم حديثه بالقول: "أتمنى للفريق الجوي النجاح في مشواره المقبل في الدوري لإسعاد جمهور الصقور الوفي".

وكان القوة الجوية سمى المدرب جورفان فييرا لتدريب القوة الجوية في الموسم المقبل.

related

اليوم.. الجوية يجري مرانه الأخير ويتوجه الى الشارقة للمشاركة في أبطال آسيا

Date: 2021-04-11 08:00:41
اليوم.. الجوية يجري مرانه الأخير ويتوجه الى الشارقة للمشاركة في أبطال آسيا

القوة الجوية: مدرب ولاعبو النادي باقون مع الفريق ولن تؤثر عليهم اغراءات الشرطة

Date: 2021-07-18 08:55:30
القوة الجوية: مدرب ولاعبو النادي باقون مع الفريق ولن تؤثر عليهم اغراءات الشرطة

التعادل السلبي يحسم قمة أربيل والقوة الجوية في الممتاز

Date: 2021-06-27 20:38:18
التعادل السلبي يحسم قمة أربيل والقوة الجوية في الممتاز

البرازيلي فييرا مدرباً.. تغييرات بالجملة في هيكلة الصقور

Date: 2021-08-15 20:55:14
البرازيلي فييرا مدرباً.. تغييرات بالجملة في هيكلة الصقور

الميناء يعزز مركزه السابع بثنائية في شباك بطل الدوري

Date: 2021-07-12 18:45:46
الميناء يعزز مركزه السابع بثنائية في شباك بطل الدوري

في مباراة مؤجلة.. القوة الجوية يلاعب الديوانية غداً

Date: 2021-05-03 08:15:07
في مباراة مؤجلة.. القوة الجوية يلاعب الديوانية غداً

القوة الجوية يجدد عقد اوديشو لثلاث سنوات مقبلة

Date: 2021-04-12 05:01:36
القوة الجوية يجدد عقد اوديشو لثلاث سنوات مقبلة

الجوية يسعى للتصدر رغم غياب ثلاثة لاعبين "أساسيين" في لقاء اليوم

Date: 2020-12-27 09:59:12
الجوية يسعى للتصدر رغم غياب ثلاثة لاعبين "أساسيين" في لقاء اليوم