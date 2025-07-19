سمير شبيب رئيساً لرابطة الحكام في العراق

شفق نيوز- بغداد

جرت في مقرِ الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، يوم السبت، انتخاباتُ رابطة الحكام وممثل الحكامِ في الهيئةِ العامة للاتحادِ.

وحضر العمليةَ الانتخابيّة عضو المكتب التنفيذيّ للاتحاد غالب الزاملي، إذ اُنتخب الحكمُ الدوليّ السابق سمير شبيب رئيساً لرابطةِ حكام العراق بعد فوزه في انتخاباتِ الهيئة العامة للحكام، فيما اختير الدكتورُ محمد كاظم عرب ممثلاً لرابطةِ الحكام في الهيئةِ العامة لاتحادِ الكرة.

وأسفرت الانتخاباتُ عن فوز 7 أعضاءٍ لرابطةِ الحكام، إذ اختير الحكمُ الدوليُّ سمير شبيب رئيساً للرابطةِ، والحكم الدوليّ أحمد خضير نائباً للرئيس، وباسم محمد أميناً للسر، وحكم الدرجة الأولى باسل داود أميناً مالياً، وعضوية أحمد علي وسلام جمعة وعلي فاروق.

وانحصرت المنافسةُ في انتخاباتِ ممثلِ الرابطة في الهيئةِ العامة للاتحادِ بين الحكمين الدوليين الدكتور محمد كاظم عرب وهيثم محمد علي، والتي أسفرت عن فوز الدكتور محمد عرب بـ 54 صوتاً، متقدماً على منافسه بصوتٍ واحدٍ.