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أسماء 11 لاعباً في تشكيلة المنتخب العراقي أمام نظيره السوري

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-10T20:06:14+0000
أسماء 11 لاعباً في تشكيلة المنتخب العراقي أمام نظيره السوري

شفق نيوز / كشف مدرب المنتخب العراقي، ديك أدفوكات، مساء الأربعاء، عن التشكيلة المتوقعة لمباراة سوريا، المقررة في الساعة الثامنة من مساء يوم غد الخميس، على ملعب الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأنهى المنتخب العراقي لكرة القدم مساء يوم الأربعاء، الوحدة التدريبية الأخيرة على ملعب الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة، تحت إشراف المدرب الهولندي ديك أدفوكات، استعداداً لمواجهة نظيره السوري، غداً في الساعة الثامنة مساءً.

وستتألف تشكيلة المنتخب العراقي، للقاء سوريا يوم غد، كالتالي:

فهد طالب لحراسة المرمى.

فرانس بطرس - أحمد إبراهيم - علي فائز - ومحمد جعاز، في خط الدفاع.

أحمد فاضل - محمد علي عبود - بشار رسن - جيلوان حمد، لخط الوسط.

شيركو كريم - علي الحمادي، في خط الهجوم .

وسيرتدي المنتخب العراقي، الزي الأخضر الكامل، وحارس المرمى اللون الأصفر الكامل، بينما سيرتدي المنتخب السوري الأبيض الكامل، وحارس مرماه اللون الأسود.

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