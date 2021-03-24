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أسماء اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات اللجنة الأولمبية والمساءلة والعدالة تبرئ "سماكة"

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-24T10:43:13+0000
أسماء اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات اللجنة الأولمبية والمساءلة والعدالة تبرئ "سماكة"

شفق نيوز/ كشف مصدر عن أسماء القضاة السبعة الذين تمت تسميتهم للإشراف على انتخابات اللجنة الاولمبية .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة الثلاثية التي تقود العمل الاولمبي في العراق سبق وان صدقت قبل أيام على  اللجنة القضائية مع تكتم عن الأسماء .

وأضاف أن الاسماء هي: محمد سلمان محمد رئيسا وعضوية كل من حيدر هشام ومصطفى سامي واياد محسن ضمد وضياء جعفر لفته وبشار محمد جاسم وعامر حسن .

واوضح ان هذه الاسماء ستقود العملية الانتخابية من خلال الإشراف عليها والاعتراض على بعض الاسماء ان وجد خللا في ترشيحها .

وكانت اللجنة القضائية السباعية المشرفة على الانتخابات الأولمبية استبعدت سبعة مرشحين وذلك لأسباب مختلفة.

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للجنة الأولمبية ستنعقد غداً الخميس، وعلى مدار يومين، لإنتخاب أعضائها التكميليين والمكتب التنفيذي الجديد للجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

وعلى صعيد مواز اكد مصدر موثوق بأن هيئة المساءلة والعدالة أبطلت قرار اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية لإبعاد على سماكة المرشح لرئاسة اللجنة الاولمبية بداعي شموله بقانون الهيئة .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "علي سماكة زار رئيس المساءلة والعدالة صباح اليوم باسم البدري وبعد التحقيق من صحة الاتهام تبين انه غير مشمول .

واضاف انه زود بكتاب رسمي يؤكد عدم شموله بقرار المساءلة والعدالة وسلم الكتاب للجنة ليتم رفع اسمه من المحرومين من الترشيح والانتخاب .

وتابع ان سماكة تلقى وعدا بأنه سيكون ضمن القائمة المرشحة للرئاسة في الانتخابات المقبلة بدخوله ضمن قائمة الخبراء .

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