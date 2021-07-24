سماكة يكشف عن موقفه من خوض انتخابات رئاسة نادي الزوراء

شفق نيوز / أكد الخبير الرياضي علي سماكة، يوم السبت، عزمه خوض انتخابات نادي الزوراء، والترشح لمنصب رئيس النادي حسب القانون الجديد للأندية.

وقال سماكة، لوكالة شفق نيوز، إنه تلقى "رغبة ومطالبات عديدة من البيت الزورائي وجمهوره العريق للترشيح وقررت الاستجابة لمطالباتهم والترشيح لمنصب الرئيس والعمل على إعادة النادي الذي يعاني كثيراً بسبب اعتماده على تمويل وزارة النقل".

وأوضح أن "النادي عانى كثيراً بسبب عدم الدعم الكافي"، مردفاً "سنكون داعمين له عبر بوابة الاستثمار والرعاية كونه ناد كبير ويمتلك شعبية واسعة ويستحق الرعاية والاهتمام ليعود إلى وضعه الحقيقي في المشاركات الداخلية والخارجية".

وأبدى سماكة، عزمه "العمل في حال الفوز بالانتخابات على دعم النادي بشكل كبير عبر بوابة الاستثمار، وإعادته إلى عراقته ووضعه الحقيقي الذي يستحقه".

وتعهد بجعل الزورء "النادي الأول في الاستثمار والرعاية، والأول في تراخيص الأندية حسب معايير الاتحاد الآسيوي"، لافتاً إلى أن "الزوراء يمتلك تاريخاً كبيراً بإنجازاته وجمهوره وله الشرف أن يجعله أفضل ناد في المنطقة والخليج".

وشدد على أهمية "إعادة وتفعيل عمل روابط الاندية كونها جزء مهم في الهيئة العامة للنادي لاسيما روابط النادي داخل العراق وخارجه"،

والدكتور علي سماكة، خبير رياضي ومدير تنفيذي بنادي العين الرياضي، ومدير تنفيذي بنادي الشباب الرياضي الاماراتي، ومدير فني النادي الاهلي "دبي"، واستاذ القانون الرياضي في الجامعة الامريكية في الإمارات، وأستاذ الحوكمة والإدارة الرياضية، وعضو لجنة المدربين الأمريكية.