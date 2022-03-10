"سمات الدخول" تؤجل زيارة الوفد الخليجي إلى العراق

شفق نيوز / أجل وفد الاتحاد الخليجي لكرة القدم، زيارته إلى العراق، المقررة يوم الخميس، لعدم اكتمال سمات الدخول إلى البلاد.

وكان من المفترض، أن يزو الوفد الخليجي، العراق للمرة الرابعة للاطلاع على مراحل انجاز الملاحظات الخاصة بالملاعب والمنشآت في البصرة التي ستحتضن خليجي 25، لكن عدم اكتمال سمات الدخول للوفد، أدى إلى تأجيل الزيارة وبانتظار تحديد موعد آخر للزيارة، وإكمال إصدار سمات الدخول للعراق .

وأنهى الوفد الخليجي، زيارته اليوم إلى الكويت، بعد تفقد الملاعب والمنشآت الرياضية هناك، كونها البلد البديل للعراق، لاستضافة بطولة خليجي 25، في حال تعثر إقامتها في مدينة البصرة.

وجرت خلال الزيارة اطلاع الوفد، على الملاعب والفنادق الموجودة في الكويت.