سليمان وكادره يقدمون استقالاتهم بعد ثلاثية الزوراء

شفق نيوز/ قدم مدرب نادي دهوك سليمان رمضان وكادره المساعد استقالاتهم من تدريب فريق دهوك لكرة القدم، بسبب تراجع النتائج التي خرج بها الفريق في دوري نجوم العراق.

وقال عضو المكتب الاعلامي لنادي دهوك احمد يونس لوكالة شفق نيوز، إن المدرب سليمان رمضان، ومساعده حيدر صباح قدما استقالتهما لإدارة النادي بعد تراجع نتائج الفريق في المباريات الأخيرة، سيما لقاء دهوك والزوراء أمس التي خسرها دهوك بثلاثة اهداف دون مقابل.

وأشار إلى أن المدرب أعلن استقالته بعد ان اجتمع مع اللاعبين، وأبلغهم بقرار الاستقالة بشكل شفهي بعد لقاء الشرطة أمس .

واكد ان ادارة دهوك متمسكة بالمدرب ولا يوجد اي شيء رسمي لغاية الان وستتضح الصورة ان اليوم وفي حال إصراره فسيكون القرار بشكل رسمي .

وكان فريق دهوك خسر مباراته امام الزوراء امس في ملعب في الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق بثلاثية نظيفة كما خسر امام الطلبة في الجولة السابعة 3-1.