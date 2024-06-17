سلوفاكيا تطيح ببلجيكا في أولى مفاجأت اليورو

شفق نيوز/ سقطت بلجيكا (المصنف الثالث على العالم) أمام سلوفاكيا (المصنف 45) بهدف دون رد، في مستهل مشوارها بدور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، المقامة حالياً في ألمانيا.

تدين سلوفاكيا بفوزها التاريخي لإيفان سكرانز الذي سجل هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة السابعة من الشوط الأول.

وفشلت بلجيكا في معادلة النتيجة عبر محاولات متعددة من بينها هدفان ملغيان بأقدام روميو لوكاكو.

وفي ضوء النتيجة، تحصد سلوفاكيا 3 نقاط تتواجد بهم في المركز الثاني، وتبقى بلجيكا بدون نقاط في المركز الثالث بالمجموعة التي تتصدرها رومانيا بعد الفوز بثلاثية على أوكرانيا.