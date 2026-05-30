سلوت يودّع جماهير ليفربول بعد الإقالة والنادي يحسم البديل

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، بشكل رسمي، إقالة مدربه الهولندي آرني سلوت، منهياً فترة استمرت عامين داخل ملعب أنفيلد، في قرار وصفه النادي بأنه "صعب"، وذلك عقب موسم مخيب أنهاه الفريق دون أي ألقاب.

وكان سلوت قد نجح في موسمه الأول في قيادة "الريدز" إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن تراجع النتائج في الموسم الثاني، وإنهاء الفريق البطولة في المركز الخامس، عجّل بقرار الإقالة.

وفي بيان مطوّل، أشاد النادي وملاك ليفربول بفترة عمل سلوت، مؤكدين أن بصمته كانت "كبيرة ومؤثرة"، وأنه أظهر احترافية عالية وأخلاقيات عمل مميزة، معربين عن تقديرهم لما قدمه خلال فترة توليه المسؤولية.

كما أشار البيان، إلى أن قراره لم يكن تقليلاً من إمكاناته، بل نتيجة الحاجة إلى تغيير في الاتجاه الفني للفريق، مبيناً أن المدرب الهولندي سيظل موضع ترحيب في أنفيلد، تقديراً لإنجازه بقيادة الفريق إلى لقب الدوري.

من جانبه، وجّه سلوت رسالة وداع قصيرة إلى جماهير ليفربول، أعرب فيها عن امتنانه للفترة التي قضاها مع النادي، قائلاً إن تجربته كانت "رحلة مذهلة"، مؤكداً فخره بتحقيق لقب الدوري خلال مسيرته مع الفريق.

وفي سياق متصل، كشف الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن الإسباني أندوني إيراولا، مدرب بورنموث، بات الخيار الأول لإدارة ليفربول لخلافة سلوت، مشيراً إلى أن المفاوضات بين الطرفين ستبدأ خلال الأيام المقبلة.

وبحسب رومانو، فإن إدارة ليفربول حسمت بالفعل قرارها باختيار إيراولا، وبدأت خطوات التفاوض معه، رغم تلقيه عروضاً أخرى من أندية أوروبية، أبرزها باير ليفركوزن، إلى جانب اهتمام سابق من أندية مثل كريستال بالاس وميلان.