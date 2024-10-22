سلطنة عُمان تعفي جمهور المنتخب العراقي من تأشيرة الدخول

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، أن سلطنة عُمان قررت إعفاء بعثة منتخب "أسود الرافدين" والجمهور الرياضي العراقي من تأشيرة الدخول.

وقال عضو الاتحاد أحمد الموسوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "سلطنة عُمان قررت إعفاء أعضاء بعثة المنتخب العراقي والمشجعين العراقيين من تأشيرة الدخول في المباراة التي ستجمع المنتخبين الشقيقين في التاسع عشر من الشهر المقبل".

وأعرب عن شكره وتقديره لهذه "الخطوة الثمينة التي تدخل في باب الأخوة وعمق العلاقة بين الطرفين، وسيادة الروح الرياضية رغم التنافس الموجود".

وأضاف الموسوي "الاتحاد العراقي سيستثمر جيداً هذا الأمر، والبدء مبكراً بتأمين حضور الجماهير العراقية لمؤازرة المنتخب في المباراة المعنية".

وكانت السلطات العراقية قد قررت في الثاني من أيلول/ سبتمبر الماضي، إعفاء الجماهير العُمانية من رسوم تأشيرة الدخول إلى العراق للقادمين براً وجواً لمؤازرة المنتخب العمُاني الذي لعب مع نظيره العراقي في البصرة في 5 أيلول/ سبتمبر الماضي في تصفيات كأس العالم 2026.