سلة نفط البصرة قريبة من عقوبة دولية بسبب "ديكسون"

شفق نيوز/ هدد الاتحاد الدولي لكرة السلة، يوم الاحد، نادي نفط البصرة العراقي بـ"عقوبة دولية" ما لم يسدد مستحقات محترف امريكي.

وقال امين سر الاتحاد العراقي لكرة السلة خالد نجم، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد الدولي للعبة أبلغ نادي نفط البصرة بعقوبة دولية، ما لم يسدد مستحقات المحترف الامريكي جون ديكسون، الذي مثل سلة نفط البصرة (نفط الحنوب سابقاً)، في الموسم السابق بعد ان قام المحترف الامريكي برفع شكوى للاتحاد الدولي للحصول على مستحقات سابقة لم تسدد لحد الان .

وأوضح نجم: فاتحنا ادارة نادي البصرة الحالية لحل الموضوع كي لايوجه الاتحاد الدولي عقوبة على نادي البصرة في حال كسب المحترف القضية والتي هي مضمونة له تقريباً .

وأضاف نجم: حاولنا حل الاشكال وتجزئة المبلغ الذي بذمة النادي، لافتاً إلى أن ادارة البصرة تبرأت من مستحقات اللاعب المذكور كونها لم تتعاقد معه وانها كانت قد غيرت اسم النادي من نادي نفط الجنوب الى نفط البصرة بعد تسلمها المهمة قبل عام تقريباً.

وأكد أن ادارة النادي بتسميته السابقة كانت برئاسة محمد ولي، بأسم نفط الجنوب وهو الذي تعاقد مع المحترف في وقت سابق وليس الادارة الحالية التي غيرت اسم النادي من نفط الجنوب الى نفط البصرة .

وبين أن الاتحاد الدولي يتعامل مع ادارة النادي الحالية حتى وإن تم تغير اسم النادي وتغيرت الادارة ، موضحاً أن الاتحاد الدولي قد يفرض حظراً على نادي نفط البصرة من التعاقد مع اي لاعب جديد حتى يتم سداد مستحقات المحترف الامريكي "جون ديكسون" .

وكان فريق نادي البصرة احتل المركز الرابع في منافسات دوري السلة الممتاز للموسم 2020-2021 .