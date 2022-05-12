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سلة ناشئة العراق ينتزعون فوزاً مهماً من صاحب الأرض الأردن في غرب اسيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-12T21:13:32+0000
سلة ناشئة العراق ينتزعون فوزاً مهماً من صاحب الأرض الأردن في غرب اسيا

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي للناشئين الفوز على صاحب الارض والجمهور المنتخب الأردني بنتيجة (60-56) في ثالث مبارياته لبطولة غرب اسيا تحت سن 16 سنة.

وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي لوكالة شفق نيوز ان الفريق العراقي قدم مستوى مميزا في لقاء اليوم وحقق فوزا مهما على مضيف البطولة المنتخب الاردني بفارق أربع نقاط.

واضاف ان اللاعبين أدوا اداءً رجولياً توج بفوز مستحق على الاردن صاحب الارض والجمهور.

وكان منتخب العراق فاز على سوريا 53 - 34 في افتتاح البطولة، وخسر في الجولة الثانية امام منتخب لبنان 74-53 نقطة .

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