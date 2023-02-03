سلة ناشئات العراق تخسر من سوريا بافتتاح مباريات بطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ مني المنتخب العراقي النسوي للناشئات لكرة السلة، بأول خسارة في بطولة غرب آسيا التي انطلقت اليوم الجمعة في السليمانية.

وخسر منتخب العراق للناشئات امام المنتخب السوري بنتيجة (62-45) في افتتاح مباريات بطولة غرب آسيا للناشئات.

وتحتضن السليمانية البطولة، للمدة من 3-6 من الشهر الجاري بمشاركة منتخبات العراق وفلسطين ولبنان وسوريا.

وعقد في السليمانية يوم الجمعة، رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة السلة، رئيس الاتحاد العراقي حسين العميدي، مؤتمراً فنياً برفقة اللجنة المنظمة، وذلك للتهيئة والاتفاق مع ممثلي المنتخبات المشاركة ببطولة غرب آسيا تحت سن 16 عاماً، على وضع المنهاج الفني للبطولة.