سلة نادي دجلة الجامعة العراقي تجتاز "وداد بوفاريك" الجزائري في البطولة العربية

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي دجلة الجامعة العراقي لكرة السلة، يوم السبت، من تحقيق الفوز على نادي وداد بوفاريك الحزائري ضمن البطولة العربية لكرة السلة للرجال بنتيجة (86-66).

وقال المدير الاعلامي لاتحاد السلة العراقي عهد فالح لوكالة شفق نيوز، إن "فريق دجلة العراقي قدم مستوى جيدا في مباراة اليوم وتمكن من اجتياز النادي الجزائري بعد تألق لاعبيه".

واضاف ان "فريق دجلة بعد فوز اليوم ترشح الى الدور المقبل".

من جانب اخر وضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة فاز فريق نادي الحشد الشعبي على فريق الحلة بنتيجة 78-75 نقطة ليحصل الحشد على اول ثلاث نقاط في انطلاق الدوري السلوي الممتاز.