سلة غاز الشمال تواجه "الحالة" البحريني في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات

سلة غاز الشمال تواجه "الحالة" البحريني في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات
2026-02-03T06:42:17+00:00

شفق نيوز - بغداد

تنطلق في الإمارات منافسات كرة السلة، يوم الثلاثاء بمشاركة نادي غاز الشمال العراقي، ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 ، والتي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتستمر حتى الـ 12 من شهر شباط/فبراير الجاري.

ويوجه ممثل العراق فريق غاز الشمال لكرة السلة نظيره الحالة البحريني، وتقام المباراة ظهر اليوم في قاعة نادي البطحاء بمدينة الشارقة الاماراتية .

وتشهد منافسات كرة السلة مشاركة 7 فرق تمثل 6 دول عربية، هي نادي غاز الشمال (العراق) ، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة، ونادي خورفكان الرياضي للمرأة (الامارات)، ونادي الفتاة الرياضي (الكويت)، ونادي الحالة (مملكة البحرين)، ونادي شباب الفحيص (الأردن)، ونادي الأمل الرياضي بالوطن القبلي (تونس).

Shafaq Live
Shafaq Live
عربي
عربي
Radio radio icon