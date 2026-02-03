سلة غاز الشمال تواجه "الحالة" البحريني في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات

شفق نيوز - بغداد

تنطلق في الإمارات منافسات كرة السلة، يوم الثلاثاء بمشاركة نادي غاز الشمال العراقي، ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 ، والتي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتستمر حتى الـ 12 من شهر شباط/فبراير الجاري.

ويوجه ممثل العراق فريق غاز الشمال لكرة السلة نظيره الحالة البحريني، وتقام المباراة ظهر اليوم في قاعة نادي البطحاء بمدينة الشارقة الاماراتية .

وتشهد منافسات كرة السلة مشاركة 7 فرق تمثل 6 دول عربية، هي نادي غاز الشمال (العراق) ، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة، ونادي خورفكان الرياضي للمرأة (الامارات)، ونادي الفتاة الرياضي (الكويت)، ونادي الحالة (مملكة البحرين)، ونادي شباب الفحيص (الأردن)، ونادي الأمل الرياضي بالوطن القبلي (تونس).