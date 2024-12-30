سلة غاز الشمال تعزز صفوفها بلاعب المنتخب العراقي مير نريمان

شفق نيوز/ أعلنت إدارة غاز الشمال، اليوم الاثنين، عن تعاقدها مع لاعب المنتخب الوطني بكرة السلة مير نريمان صلاح الدين، لتعزيز خطوط فريق السلة المشارك بدوري المحترفين العراقي.

وقال المنسق الاعلامي للنادي مراد البزاز، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة نادي غاز الشمال وضمن عملها في دعم صفوف النادي بلاعبين مميزين، تم تعزيز صفوف فريق السلة، بالتعاقد مع لاعب المنتخب الوطني مير نريمان نصر الدين، والذي يعتبر لاعباً مميزا".

وأضاف أن "نصر الدين سوف يشارك في المباريات القادمة مع فريق السلة"، مبيناً أن "هذا التعاقد معه يأتي لدعم خطوط الفريق وتعزيزه بلاعبين يساهمون في تقديم مستويات فنية ومهارية مهمة تجعله في المقدمة وينافس على لقب البطولة".