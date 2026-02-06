سلة غاز الشمال العراقي للسيدات تخسر من الفحيص الأردني

شفق نيوز- الشارقة

خسر فريق سيدات غاز الشمال العراقي لكرة السلة، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الأندية العربية للسيدات.

وتعرض فريق غاز الشمال لخسارة ثقيلة أمام الفحيص الأردني 60-93، في البطولة المقامة بدولة الإمارات.

ويشارك غاز الشمال العراقي للسيدات في فعالية كرة السلة للأندية في دورة ألعاب الأندية العربية للسيدات والجارية أحداثها في الشارقة الإماراتية.

وكان غاز الشمال حقق الفوز على نادي خورفكان الاماراتي الاربعاء الماضي بنتيجة 81-71.