سلة سيدات غاز الشمال تحقق فوزها الثاني توالياً في الامارات

شفق نيوز– أبوظبي

واصل فريق نادي غاز الشمال لكرة السلة للسيدات، اليوم الأربعاء، عروضه القوية في بطولة الأندية العربية لكرة السلة للسيدات، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي بتغلبه على نادي خورفكان الإماراتي، صاحب الأرض والجمهور، بنتيجة (81–71)، في ثاني مبارياته ضمن منافسات البطولة، في لقاء اتسم بالقوة والندية.

وشهدت المباراة أداءً لافتاً من لاعبات غاز الشمال، اللواتي فرضن إيقاعهن منذ الربع الأول، معتمدات على التنظيم الجيد في الجانب الدفاعي وسرعة التحول إلى الهجوم، ما منح الفريق أفضلية واضحة، رغم محاولات الفريق الإماراتي تقليص الفارق مستفيداً من الدعم الجماهيري.

وتمكنت لاعبات غاز الشمال من الحفاظ على توازنهن خلال فترات الضغط، حيث أظهرن روحاً قتالية عالية وانضباطاً تكتيكياً أسهم في حسم اللقاء لصالحهن، ولا سيما في الربعين الثالث والرابع، اللذين شهدا تفوقاً واضحاً للفريق العراقي من حيث التسجيل والسيطرة على مجريات اللعب.

ويؤكد هذا الانتصار المستوى المتصاعد للفريق والجاهزية البدنية والفنية التي يتمتع بها، بعد الفوز في المباراة الأولى، بما يعكس العمل التحضيري الجيد قبل انطلاق البطولة، والطموح الكبير لمواصلة المشوار بثقة والمنافسة بقوة على أدوار متقدمة.

كما يعكس الأداء الجماعي للفريق الانسجام الكبير بين اللاعبات، إلى جانب الدور الإيجابي للجهازين الفني والإداري في توظيف الإمكانات المتاحة بالشكل الأمثل، الأمر الذي ساعد الفريق على التعامل مع ضغط المباريات المتتالية وأجواء اللعب خارج الأرض.

ومن المقرر أن يخوض فريق غاز الشمال مباراته الثالثة في البطولة أمام نادي الفحيص الأردني، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات، في مواجهة تُعد مفصلية لتعزيز حظوظه في التأهل ومواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية.

ويأمل الفريق في مواصلة تقديم العروض القوية، مستنداً إلى الروح العالية التي تسود صفوفه، والدعم المتواصل من إدارة النادي، في إطار سعيه لتمثيل كرة السلة النسوية العراقية بصورة مشرفة على المستوى العربي.