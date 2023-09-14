سلة دجلة تمثل العراق في بطولة الدوحة الدولية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد القطري لكرة السلة، يوم الخميس، عن موعد إقامة بطولة الدوحة الدولية بمشاركة ثمانية أندية لتمثيل بلدانها، بينها دجلة العراقي.

وأقيم في العاصمة القطرية الدوحة مؤتمراً صحفياً تابعته وكالة شفق نيوز، للإعلان عن بطولة الدوحة الدولية التي ستقام من 25 أيلول/ سبتمبر الجاري ولغاية 30 منه في صالة نادي الغرافة.

ويشارك في البطولة ثمانية من نخبة الأندية تمثل سبع دول، وهي دجلة العراقي، والزمالك المصري، والفتح الرباطي المغربي، والحكمة اللبناني، وبيروت فيرست اللبناني، والعربي الكويت، والأهلي الليبي، كما يشارك أيضاً في البطولة فريق ميرالكو بولتس المحترف في الدوري الفلبيني.

وستكون المباراة الافتتاحية للبطولة بين الحكمة اللبناني حامل اللقب ونادي بيروت وذلك الساعة 18:30 مساء يوم الاثنين 25 أيلول/ سبتمبر الجاري.