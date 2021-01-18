سلة النفط تنفرد بصدارة المرحلة الاولى وتفك شراكتها مع الشرطة

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الحشد من الفوز بصعوبة على فريق نادي الخطوط الجوية بفارق نقطة واحدة بنتيجة 80 - 79 نقطة في المباراة التي ضيفتها قاعة الشعب المغلقة ضمن منافسات دوري السلة العراقي الممتاز اليوم الاثنين.

وضمن المنافسات ذاتها، تمكن فريق الكهرباء من الفوز على فريق نادي الاعظمية بنتيجة ، 79 - 76 نقطة .

وفي مباراة القمة لفك الشراكة على الصدارة، جرت اليوم أيضاً مباراة ثالثة مهمة ضمن المنافسات ذاتها في قاعة الشعب المغلقة بين فريقي الشرطة والنفط، اذ لم يخسر الفريقان منذ عشرة ادوار، وقد حسم الصدارة فريق نادي النفط النتيجة لصالحه بفارق ثلاث نقاط وبنتيجة 84 - 81 نقطة ليتصدر النفط المرحلة الاولى لدوري السلة الممتاز .