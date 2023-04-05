سلة النفط تحقق الفوز على ذوب اهن الايراني في بغداد

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي النفط العراقي لكرة السلة، مساء الأربعاء، من تحقيق الفوز على فريق نادي ذوب آهن الايراني في قاعة الشعب في بغداد بنتيجة 90-82 نقطة، ضمن إياب الملحق المؤهل للدور الثاني من بطولة سوبر غرب آسيا (وصل).

وبهذه النتيجة سيكون هنالك لقاء حاسم بين الفريقين، والفائز سيواجه فريق كوركان الايراني للتأهل للمرحلة المقبلة.

وكان فريق ذوب آهن اصفهان قد فاز على فريق النفط العراقي في اللقاء الاول بنتيجة (109-107)، بعد التمديد في المباراة التي جرت في صالة آزادي بالعاصمة طهران.