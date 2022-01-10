سلة النفط تتفوق على السماوة في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ احتضنت قاعة الشعب للالعاب الرياضية يوم الاثنين، لقاء فريق النفط مع السماوة في منافسات المرحلة الثانية من الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

وحقق الفريق المضيف، فريق النفط الفترة الاولى التقدم بنتيجة 25 نقطة مقابل 19 نقطة لفريق السماوة ليعود من جديد النفط ليحقق التفوق 50 نقطة مقابل 35 نقطة في الفترة الثانية.

أما الفترة الثالثة؛ فقد حاول فيها الضيوف الاقتراب لكن دون جدوى، ليعود فريق النفط لتحقيق التقدم في الفترة الثالثة و بنتيجة 71 مقابل 54 نقطة.

وأثبت النفط جدارته في الفترة الرابعه ليختم المباراة لصالحه بنتيجة 90 نقطة مقابل 74 نقطة.

وحصد لاعب نادي النفط فريد رعدي لقب أفضل لاعب في المباراة بعد أن جمع 19 نقطة و2 ريباوند وبفاعلية 16 خلال المباراة.