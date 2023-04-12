سلة النفط العراقي تخسر من ذوب آهن الإيراني وتفقد فرصة التأهل

شفق نيوز/ خسر فريق نادي النفط العراقي لكرة السلة، مساء الأربعاء، من فريق نادي ذوب آهن الإيراني في المباراة التي جرت في طهران بنتيجة 95-83 نقطة، ضمن الملحق المؤهل للدور الثاني من بطولة سوبر غرب آسيا (وصل) ليفقد فرصة التأهل للمرحلة المقبلة من المنافسات.

وكان فريق نادي النفط العراقي لكرة السلة، فاز مساء الأربعاء الماضي، على فريق نادي ذوب آهن الايراني في المباراة التي جرت في قاعة الشعب في بغداد بنتيجة 90-82 نقطة، ضمن إياب الملحق المؤهل للدور الثاني.

وبهذه النتيجة سيواجه فريق ذوب اهن، فريق كوركان الايراني في مباراة التأهل للمرحلة المقبلة.

وكان فريق ذوب آهن اصفهان قد فاز على فريق النفط العراقي في اللقاء الاول بنتيجة (109-107)، بعد التمديد في المباراة التي جرت في صالة آزادي بالعاصمة طهران.