سلة النفط العراقي تخسر أمام ضيفه اتحاد اهلي حلب السوري في بطولة "وصل"

شفق نيوز/ خسر نادي النفط العراقي، الرهان لرد الدين امام اتحاد أهلي حلب في بطولة "وصل" بعد خسارته بفارق 12 نقطة بنتيجة (74_62) نقطة ضمن منافسات كأس غرب اسيا الخليج العربي (وصل) بكرة السلة .

وأقيمت المباراة مساء اليوم الأربعاء في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد.

وكان ممثل العراق لكرة السلة نادي النفط قد خسر مباراته الافتتاحية في بطولة كأس غرب أسيا والخليج العربي "وصل" امام صاحب الارض والجمهور نادي أهلي حلب السوري بفارق سبع نقاط بنتيجة (79-72) نقطة.

في المباراة التي جرت في 11 تشرين الثاني من لعام الماضي في قاعة الحمدانية في مدينة حلب.