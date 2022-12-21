سلة النفط العراقي تتغلب على الكرامة السوري في بطولة كأس غرب آسيا

شفق نيوز/ افتتح فريق نادي النفط العراقي لكرة السلة، يوم الاربعاء، مشواره في بطولة كأس غرب آسيا والخليج، بفوز كبير على فريق نادي الكرامة السوري بنتيجة 89-66 نقطة.

ووصل وفد فريق النفط لكرة السلة الى العاصمة السورية دمشق، أمس الأول الاثنين، وخاض امس الثلاثاء اولى وحداته التدريبية في قاعة الفيحاء قبل ملاقاة الكرامة السوري اليوم.

وكان فريق نادي النفط لكرة السلة قد تغلب في آخر مبارياته ضمن الدوري العراقي الممتاز مطلع الاسبوع الجاري على فريق نفط الشمال بنتيجة 100-73 نقطة.