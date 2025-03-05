سلة الكرخ تخطف بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي على حساب الحشد الشعبي

شفق نيوز/ ترشح فريق الكرخ إلى المربع الذهبي بعد فوزه على الحشد الشعبي، مساء اليوم الأربعاء، في دوري المحترفين لكرة السلة للموسم 2024-2025.

وجرت المباراة مساء اليوم في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية بالعاصمة بغداد، وانتهت بفوز الكرخ على الحشد بفارق ثمان نقاط وبنتيجة 71 - 63 نقطة.

وحجز الكرخ بطاقة التأهل بعد تحقيقه الفوز على خصمه الحشد الشعبي في منافسات دور الثمانية لدوري المحترفين لكرة السلة.

وجاء التأهل بعد حسم الكرخ مباريات التأهل بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد للحشد الشعبي.

ويلاقي الحلة مساء يوم غد الخميس ضيفه فريق دجلة الجامعة في منافسات دور الثمانية لدوري المحترفين لكرة السلة.