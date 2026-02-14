سلة العراق في مواجهتين أمام سوريا والأردن ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم

شفق نيوز- بيروت

يخوض المنتخب العراقي لكرة السلة، مباراتين ضمن منافسات النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة.

ويواجه منتخب العراق نظيره السوري يوم 27 شباط/فبراير الجاري عند الساعة الرابعة عصراً، ثم يلتقي المنتخب الأردني في الثاني من آذار/مارس المقبل في التوقيت ذاته.

وستقام المواجهتان في لبنان، التي ستكون الأرض المفترضة للمنتخب العراقي، لعدم جاهزية الاتحاد العراقي لكرة السلة لاستضافة المباراتين داخل البلاد.

وكان المنتخب العراقي قد خسر أولى مبارياته في النافذة الأولى، إذ سقط أمام منتخب إيران بنتيجة 68-94 نقطة، قبل أن يخسر المباراة الثانية بنتيجة 71-86 نقطة.