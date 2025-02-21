سلة العراق في مواجهة فلسطين والأردن ضمن تصفيات كأس آسيا

شفق نيوز/ يستعد المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة لمواجهة نظيره الفلسطيني، اليوم الجمعة، ضمن منافسات النافذة الثالثة من التصفيات المزدوجة لكأس آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وستقام المباراة في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد، عند الساعة السابعة مساءً.

وقال حسين العميدي، رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "قاعة الشعب أصبحت جاهزة لاستضافة مباريات النافذة الثالثة بعد عملية الصيانة التي أُجريت عليها مؤخراً".

وأضاف، أن "المنتخب الوطني سيخوض مباراتين ضمن هذه النافذة الآسيوية، حيث يواجه اليوم الجمعة منتخب فلسطين، ثم يلتقي يوم الاثنين المقبل، 24 شباط/ فبراير، مع نظيره الأردني، في القاعة ذاتها".