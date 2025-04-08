سلة العراق في المجموعة الرابعة لبطولة كاس اسيا 2025

شفق نيوز/ وضعت قرعة كأس آسيا لكرة السلة المنتخب الوطني العراقي في المجموعة الرابعة في بطولة آسيا 2025.

وأوقعت القرعة منتخب العراق لكرة السلة الى جانب منتخبات الصين تايبيه ونيوزيلاند والفلبين.

وتستضيف مدينة جدة البطولة القارية الأهم في آسيا خلال الفترة من 5 لغاية 17 آب المقبل.

وحجز المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة بطاقة التأهل لبطولة كأس آسيا بعد فوزه على المنتخب البحريني بنتيجة 85-72 في مباريات الملحق المؤهلة للبطولة في السعودية .