سلة العراق في اختبار صعب أمام سوريا بتصفيات المونديال

شفق نيوز- بيروت

يفتتح المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة، يوم الجمعة، مشواره ضمن منافسات النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بمواجهة نظيره السوري.

وتقام المباراة في صالة "نهاد نوفل" في العاصمة اللبنانية بيروت عند الساعة الرابعة عصراً، ضمن منافسات النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأجرى المنتخب العراقي، مساء أمس الخميس، آخر وحداته التدريبية في معسكره المقام في بيروت، استعداداً لمواجهة منتخب سوريا ضمن التصفيات ذاتها.

ويلاقي المنتخب العراقي نظيره الأردني في الثاني من آذار المقبل، عند الساعة الرابعة عصراً أيضاً، في ثاني مواجهاته ضمن هذه التصفيات.

وكان الاتحاد العراقي لكرة السلة قد قرر اعتماد لبنان أرضاً مفترضة للمنتخب الوطني، لعدم جاهزية قاعة الشعب في بغداد لاستضافة المباراتين.