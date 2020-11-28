سلة العراق تواجه لبنان غداً وتعود إلى بغداد الاثنين

شفق نيوز/ يلاقي المنتخب العراقي لكرة السلة، غداً الاحد، عند الساعة الواحدة ظهرا نظيره اللبناني في ثاني مبارياته ضمن المجموعة الرابعة بتصفيات كأس آسيا لكرة السلة 2021 المقامة في البحرين.

وخسر المنتخب العراقي مباراته الاولى امس الجمعة امام البحرين بفارق ثلاث نقاط.

وقال خالد نجم رئيس الوفد امين السر لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق سيخوض اخر مبارياته وسيعود بعد غد الاثنين الى العراق".

وبين ان "اللاعبين عازمون على تحقيق الفوز ، لاسيما بعد الخسارة غير المستحقة امام البحرين بغياب ثلاث لاعبين اساسيين بالمنتخب".