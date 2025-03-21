سلة العراق تواجه الهند ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا

شفق نيوز/ يواجه المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة، يوم الجمعة، المنتخب الهندي في انطلاق مباريات المرحلة الاخيرة من التصفيات المؤهلة الى كأس اسيا 2025.

وتنطلق مباراة اليوم عند الساعة 10:00 مساءً بمدينة خليفة الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة، والتي تعد ضمن مباريات النافذة الاخيرة من التصفيات.

ويواجه منتخب العراق نظيره الهندي والمنتخب البحريني يومي 21 و 23 من الشهر الحالي، ويتأهل منتخبان من اصل ثلاث منتخبات الى نهائيات كأس اسيا 2025 والتي ستقام في المملكة العربية السعودية.

واختار المدرب الصربي فازلين ماتيتش لاعبي المنتخب العراقي، وهم كل من: ايهاب حسن، ذوالفقار فاضل، علي مؤيد، محمد صلاح، حسان علي، ريكان عثمان، كرار حمزة، عبدالله حيدر، عباس هادي، علي حاتم، مراد علي وديماريو مايفيلد.