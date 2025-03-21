سلة العراق تواجه الهند ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا
شفق نيوز/ يواجه المنتخب
الوطني العراقي لكرة السلة، يوم الجمعة، المنتخب الهندي في انطلاق مباريات المرحلة
الاخيرة من التصفيات المؤهلة الى كأس اسيا 2025.
وتنطلق مباراة اليوم
عند الساعة 10:00 مساءً بمدينة خليفة الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة،
والتي تعد ضمن مباريات النافذة الاخيرة من التصفيات.
ويواجه منتخب العراق
نظيره الهندي والمنتخب البحريني يومي 21 و 23 من الشهر الحالي، ويتأهل منتخبان من
اصل ثلاث منتخبات الى نهائيات كأس اسيا 2025 والتي ستقام في المملكة العربية
السعودية.
واختار المدرب الصربي
فازلين ماتيتش لاعبي المنتخب العراقي، وهم كل من: ايهاب حسن، ذوالفقار فاضل، علي
مؤيد، محمد صلاح، حسان علي، ريكان عثمان، كرار حمزة، عبدالله حيدر، عباس هادي، علي
حاتم، مراد علي وديماريو مايفيلد.