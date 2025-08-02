سلة العراق تنهي مشاركتها في لوسيل الدولية بخسارة أمام قطر

شفق نيوز- الدوحة

خسر المنتخب العراقي لكرة السلة، مباراته الثانية والأخيرة في بطولة لوسيل الدولية الرباعية أمام نظيره القطري بنتيجة 73-77، في لقاء أُقيم على قاعة لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة عند الساعة العاشرة من مساء أمس الجمعة.

ومن المقرر أن يتوجه الوفد العراقي مباشرة إلى مدينة جدة السعودية، للدخول في المرحلة الأخيرة من الإعداد قبل خوض منافسات بطولة كأس آسيا 2025، التي تنطلق مطلع الشهر المقبل.

ويشارك المنتخب العراقي في بطولة لوسيل الدولية إلى جانب منتخبات قطر، اليابان، والسعودية، وتُعد هذه البطولة محطة تحضيرية مهمة للمنتخب قبيل مشاركته القارية المقبلة.

وكانت أولى مواجهات المنتخب العراقي في البطولة قد جرت الأربعاء الماضي أمام المنتخب السعودي، وانتهت بخسارته بنتيجة 91–76.

وتأتي بطولة لوسيل ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التحضيري للمنتخب العراقي لكرة السلة، بإشراف المدرب الصربي فازلين ماتيتش، استعداداً لخوض نهائيات كأس آسيا بنسختها الـ31، المقررة في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 5 إلى 17 آب/أغسطس المقبل، بمشاركة 16 منتخباً من مختلف أنحاء القارة.