سلة العراق تفوز على الكويت في تصفيات آسيا

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي لكرة السلة اليوم الجمعة، فوزاً مهماً في ثاني لقاء له والذي جمعه مع المنتخب الكويتي ضمن المباريات الرسمية التمهيدية لبطولة كأس آسيا 2025.

وتقدم المنتخب العراقي بفارق 6 نقاط في الفترة الأولى (23) مقابل (16) نقطة، وفي الفترة الثانية تقدم الكويت على العراق بنتيجة (40) نقطة مقابل (37) نقطة، وفي الفترة الثالثة تقدم العراق بنتيجة (67-53)، ليحسم المنتخب العراقي الفترة الرابعة بنتيجة (91-80) نقطة.

وخسر المنتخب العراقي لكرة السلة مباراته الافتتاحية أمام المنتخب الفلسطيني بنتيجة 91-81.