سلة العراق تفتتح التصفيات الآسيوية غداً بمواجهة صاحب الأرض

شفق نيوز/ أكد الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الأحد، جاهزية منتخب العراق الوطني لخوض لقائه الأول يوم غد أمام اصحاب الارض والجمهور منتخب قطر في التصفيات الآسيوية.

وقال عضو اتحاد الكرة خالد نجم لوكالة شفق نيوز، إن "التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تنطلق يوم غد الاثنين في قطر بلقاء منتخبنا امام نظيره القطري".

وبين ان "المنتخب العراقي جاهز للدخول في غمار التصفيات الآسيوية بعد سلسلة من المعسكرات التدريبية كان آخرها المعسكر الحالي بقطر"، مشيراً إلى أن، "المنتخب خاض خلال المعسكرات التدريبية عدداً من اللقاءات التجريبية التي اوصلت المدرب محمد النجار للقناعة بالاسماء التي ستمثل سلة العراق في التصفيات الآسيوية".

واضاف نجم ان "المنتخب سيلاقي ضمن المنافسات ذاتها بعد غد الثلاثاء منتخب الامارات، ويختتم مشواره بلقاء منتخب الاردن الاربعاء المقبل.

واشار الى ان "المنتخب بقيادة المدرب محمد النجار سيجري اليوم اخر وحداته التدريبية في قاعة نادي الغرافة الذي احتضن تدريبات منتخبنا طوال مدة معسكره التدريبي في قطر وسيكون جاهزا لخوض مباراة يوم غد".

وكان المنتخب العراقي حصد المركز الاول في البطولة العربية الثالثة لكرة السلة 3x3 التي جرت في قطر بعد فوزه على المنتخب الموريتاني بنتيجة 21-17 نقطة .