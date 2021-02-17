سلة العراق تغادر إلى المنامة للقاء الهند والبحرين في التصفيات الآسيوية

شفق نيوز/ يغادر المنتخب العراقي لكرة السلة بعد ظهر اليوم الأربعاء، إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في التصفيات المؤهلة الى نهائيات اسيا.

وقال أمين سر الوفد ورئيس البعثة خالد نجم لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب سيخوض مباراتين إذ سيلاقي نظيره الهندي في العشرين من الشهر الجاري، ويلاقي البحرين في الثاني والعشرين من الشهر ذاته".

واضاف ان "المدرب عزيز بكير استقر على 14 لاعبا لتمثيل المنتخب في المنافسات"، موضحا أن "الفريق سيتألف من علي عبد الله وذو الفقار فاهم ومراد زويكي وعلي حاتم وحسين هادي وريكان عبد الله وايهاب وحسان علي عبد الله ومحمد صلاح والمجنس كيفن كلوي وعلي مؤيد اسماعيل وعلي عامر وكرار جاسم ومحمد عبد الخالق".

وأوضح نجم، أن "المنتخب اجرى اخر وحداته التدريبية في معسكره التدريبي يوم امس الثلاثاء"، مشيراً الى ان الفريق دخل معسكر تدريبي لمدة شهر في قاعة الشعب المغلقة ببغداد".