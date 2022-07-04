سلة العراق تغادر الى سنغافورة للمشاركة في بطولة آسيا

شفق نيوز / توجه المنتخب العراقي لكرة السلة، اليوم الاثنين، إلى سنغافورة للمشاركة في بطولة آسيا التي تنطلق يوم غد.

وقال عضو اتحاد السلة خالد نجم لوكالة شفق نيوز إن "المنتخب أنهى معسكره التدريبي الداخلي الذي أقيم في السليمانية، وأجرى آخر وحدة تدريبية استعدادية له بعد عودته من السليمانية، أمس الأحد، في قاعة الشعب للألعاب الرياضية ليتوجه اليوم إلى سنغافورة".

وأضاف نجم أن "الجهاز الفني اختار التشكيلة التي ستمثل العراق في البطولة".

وسيلعب المنتخب العراقي إلى جانب منتخبي ماليزيا واليابان.

وكان المنتخب العراقي لكرة السلة خاض عدداً من اللقاءات الودية مع فرق محلية في معسكره في السليمانية استعداداً لبطولة آسيا.