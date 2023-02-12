سلة العراق تعسكر في قطر استعدادا لبطولة آسيا وتخوض 3 ودّيات

شفق نيوز/ غادر منتخب العراق لكرة السلة، اليوم الأحد، العاصمة بغداد متوجها الى العاصمة القطرية الدوحة في معسكر تدريبي خارجي يستمر لمدة عشرة أيام قبل الدخول في تصفيات المنافسات الآسيوية والتي ستجمعه مع المنتخب القطري والاماراتي والعماني.

وقال عضو اتحاد السلة المركزي خالد نجم لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب سيخوض خلال معسكره عدداً من المباريات التجريبية مع منتخبات عربية متواجدة في قطر، وهي: فلسطين، والكويت، والسعودية استعدادا لمنافسات تصفيات آسيا لكرة السلة".

وبين ان "المنتخب العراقي خاض خلال معسكره الأخير في العاصمة بغداد قبل توجهه الى قطر آخر مباراة تجريبية مع نادي النفط وانتهت لصالح المنتخب العراقي بنتيجة 96-83 نقطة".

من جانب آخر ذكر نجم أن "الحكم الدولي العراقي أحمد الشويلي يقود اليوم مباراة تحديد المركز الثالث لكأس القارات للاندية ممثلًا عن حكام آسيا في اسبانيا بين فريق المنستيري التونسي وڤايبر الأمريكي".