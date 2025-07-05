سلة العراق تشارك في بطولة غرب آسيا للناشئين في الأردن

شفق نيوز - بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم السبت، عن مشاركة منتخب العراق في بطولة غرب آسيا للناشئين المقررة إقامتها في العاصمة الأردنية عمان منتصف تموز/يوليو الجاري.

وقال رئيس اتحاد السلة خالد نجم، لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد كلف المدرب بلال حاتم، ومساعده المدرب سجاد حسين، لقيادة المنتخب العراقي استعدادا لبطولة غرب آسيا المقبلة".

وأضاف أن "المدرب كشف عن قائمة بأسماء لاعبيه الذين يدخلون بمعسكر تدريبي في بغداد استعدادا للبطولة".

وأشار إلى أن "الاتحاد العراقي لكرة السلة دعا اللاعبين الناشئين من مواليد 2009- 2010 للالتحاق بالمعسكر الداخلي في قاعة نادي الكرخ بالعاصمة بغداد".

وضمت القائمة كل من نادي الكرخ معن علي غسان، علي عبد الأمير مزعل، علي حسن محمد، حمزة بسام منعم، سيف عمر مصطفى، جعفر حسن محمد، ومن نادي الحلة، يوسف عامر عباس، حسين زاهد عطية، مجتبى وهران حبيب، عبد الرحمن وسام، حسن حميد، ومن نادي الحشد الشعبي كرم ثائر كريم، مهدي احمد زغير، فضل محمد عبد الجبار، ومن نادي دجلة الجامعة يوسف احمد محي، علي حيدر محمد، عباس علي بشير، يوسف فقار مهدي، ومن نادي غاز الشمال عمر حسن أكرم، غيث ياسر غانم، ومن نادي زاخو زيهات جمال محمد، ومن نادي الكهرباء عبد القهار حامد.

وكانت بطولة غرب آسيا مقرر انطلاقها مطلع تموز/يوليو الجاري لكن اللجنة المنظمة قررت تأجيلها المنتصف نفس الشهر بسبب الأوضاع التي مرت على المنطقة مؤخراً.