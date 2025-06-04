سلة العراق تشارك في البطولة العربية لأندية الرجال والسيدات

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الأربعاء، مشاركة أندية العراق في بطولة البطولة العربية الثانية للأندية 3×3 للرجال والسيدات في مصر.

وقال رئيس الاتحاد خالد نجم، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقي وافق على مشاركة الأندية العراقية في البطولة العربية الثانية للأندية 3×3 رجال وسيدات وحسب رغبة الاندية".

وأضاف نجم، أن "البطولة ستقام في نادي هليوبوليس بجمهورية مصر العربية للفترة من 10 ولغاية 13 من شهر تموز المقبل بمشاركة الاندية العربية".

وأشار إلى أن "الاتحاد أبلغ الاندية العراقية الراغبة بالمشاركة في البطولة وفق اتباع شروط ولوائح المشاركة وملئ الاستمارة التي صدرت من قبل اللجنة المنظمة للبطولة".

وأوضح أن "إقامة البطولة العربية الثانية للأندية 3×3 للرجال والسيدات جاءت بتفويض من الاتحاد العربي لكرة السلة لإقامتها في نادي هليوبوليس بمصر".