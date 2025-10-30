سلة العراق تستعد لتصفيات كأس العالم بقيادة الأميركي ماز تراخ

شفق نيوز– بغداد

بدأ المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة استعداداته لتصفيات كأس العالم تحت إشراف المدرب الأميركي ماز تراخ وكادره التدريبي الجديد، في خطوة تهدف لتعزيز حضوره القاري وتحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاقات المقبلة.

وأعلنت الهيئة المؤقتة لاتحاد السلة العراقي عن الكادر المساعد للمدرب ماز تراخ، الذي يضم ثامر مصطفى مدرباً مساعداً، وسعيد أحمد مدرباً للياقة البدنية، وحمزة عبيد مديراً إدارياً للمنتخب.

وقال حمزة عبيد، المدير الإداري، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب دخل معسكراً تدريبياً داخلياً تحت إشراف المدرب الأميركي ومساعديه استعداداً لتصفيات كأس العالم، التي ستنطلق في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 وتختتم في آذار/مارس 2027، من خلال ست نوافذ تقام على مرحلتين".

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب العراقي في المجموعة الثالثة (C) إلى جانب منتخبات إيران وسوريا والأردن، فيما جاءت المجموعات الأخرى على النحو التالي: المجموعة (A) ضمت أستراليا، نيوزيلندا، الفلبين، وغوام، والمجموعة (B) ضمت اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، وتايبيه الصينية، والمجموعة (D) ضمت لبنان، السعودية، الهند، وقطر.

وأضاف عبيد أن "المنتخب سيدخل التصفيات بطموح كبير، في ظل جاهزية عالية أظهرها اللاعبون خلال الإعداد المثالي الذي هيأه اتحاد السلة والدعم الحكومي المتواصل".