سلة العراق تدخل معسكراً داخلياً استعداداً للتصفيات المؤهلة للمونديال

شفق نيوز- بغداد

أعلن ثامر مصطفى، مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة، يوم الجمعة، عن قائمة اللاعبين المستدعين للمعسكر التدريبي الداخلي، والذي ينطلق يوم غدٍ السبت، في إطار التحضير لخوض غمار تصفيات كأس العالم.

وضمت القائمة 18 لاعباً، حيث يسعى الملاك التدريبي من خلال تجمعه الداخلي الى رفع وتيرة الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وزيادة التجانس بينهم، وتطبيق الأفكار التكتيكية التي تسبق التصفيات المونديالية المرتقبة.

وتألفت التشكيلة من علي مؤيد ومحمد أمين وذو الفقار فاضل ومراد علي مراد ونورس ضرار ومنجد حيدر جمعة ومحمد صلاح وذو الفقار فاهم وعلي علاء وفريد رعدي ومحمد فالح ومحمد محسن وإيهاب حسن وعباس حكمت وزنار هوشيار وديار أحمد ومنتظر ميثم وحسين جاسم.

وتألف الكادر الفني للمنتخب الوطني الاول من ثامر مصطفى ونضال غانم (مدرب مساعد)، وجوتيار علي (مدرب مساعد)، وحمزة عبيد مدير اداري.