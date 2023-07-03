سلة العراق تخوض بطولة مع فرق محلية استعداداً لمنافسات الدورة العربية

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الاثنين، ان المنتخب العراقي 3 3x وصل الى بغداد بعد اختتام معسكره التدريبي الذي اقيم له في لبنان تحت اشراف المدرب التونسي ماهر خنفير.

وقال نائب رئيس الاتحاد خالد نجم لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد سيقيم بطولة ودية لمنتخب العراق لكرة السلة 3 3x في بغداد بمشاركة عدد من اقوى فرق الاندية العراقية الممتازة لكرة السلة هذا الاسبوع".

واضاف ان "البطولة ستقام يوم الأربعاء المقبل وتشارك فيها فرق من بغداد والمنتخب الوطني العراق للرجال بفعالية 3×3 الذي سيشارك في الدورة العربية المقبلة في الجزائر 5-15 من الشهر الحالي".

وبين أن "البطولة ستُعد مرحلة استعداد أخيرة لمنتخبنا قبل الدخول بمنافسات الدورة العربية ، مبينا أن "الاتحاد العربي قررت حصر منافسات السلة بفعالية 3×3 والغى مشاركة 5×5 في الدورة المقبلة".

ويشارك المنتخب العراقي لكرة السلة في البطولة العربية 3×3 الى جانب ثمانية منتخبات (تونس- الأردن - فلسطين - الجزائر - قطر - السعودية - ليبيا - موريتانيا) حيث اوقعت القرعة منتخبنا تحت 23 عاماً في المجموعة B والتي تضم منتخبات (قطر - السعودية - ليبيا - موريتانيا).