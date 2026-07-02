سلة العراق تخفق في التأهل لكأس العالم 2027

شفق نيوز- بغداد

اخفق منتخب العراق لكرة السلة، مساء اليوم الخميس، بالتأهل الى نهائيات كأس العالم 2027 في قطر، بعد خسارة ثانية تعرض لها أمام نظيره السوري بفارق عشرة نقاط وبنتيجة 91-81 نقطة، في مباراته الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كاس العالم.

وجرت المباراة على قاعة الارينا في مدينة الحسين للشباب الأمير حمزة في المملكة الأردنية الهاشمية.

ويواجه العراق المنتخب الأردني، ضمن المنافسات ذاتها في الخامس من شهر تموز المقبل في الاردن في لقاء صعب، ولا سيما بعد الخسارة القاسية الاولى التي تعرض لها العراق امام الاردن في المنافسات ذاتها بنتيجة 108-59 نقطة.

ويقود المنتخب العراقي المدرب ثامر مصطفى بمساعدة المدربين نضال غانم وجوتيار علي ضمن الجهاز الفني المشرف على إعداد الفريق للتصفيات.