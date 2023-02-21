سلة العراق تخطف فوزاً ثميناً من الامارات وتقترب للتأهل إلى نهائيات آسيا

شفق نيوز/ خطف المنتخب العراق لكرة السلة، اليوم الثلاثاء، فوزاً ثميناً من نظيره الإماراتي بنتيجة 82-74 نقطة في ثاني مبارياته بتصفيات كأس آسيا للعبة المؤهلة للنهائيات الآسيوية.

وبهذا الفوز، اقترب المنتخب العراقي على نظيره الإماراتي من التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا. وتستمر البطولة من 20 -22 شباط الجاري بمشاركة منتخبات العراق وقطر والإمارات وعُمان.

وفاز منتخب العراق في مباراته الاولى على صاحب الأرض والجمهور المنتخب القطري بفارق خمسة نقاط وبنتيجة 75-70 نقطة .

وكان منتخب العراق لكرة السلة غادر، في 12 شباط 2023، العاصمة بغداد متوجها الى العاصمة القطرية الدوحة في معسكر تدريبي خارجي يستمر لمدة عشرة أيام قبل الدخول في تصفيات المنافسات الآسيوية والتي ستجمعه مع المنتخب القطري والاماراتي والعماني.