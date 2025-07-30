سلة العراق تخسر أمام نظيرتها السعودية في بطولة دولية

شفق نيوز- بغداد

خسر المنتخب العراقي لكرة السلة، مساء اليوم الأربعاء، أمام نظيره السعودي في أولى مبارياته في البطولة الودية الدولية، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، وتستمر حتى الأول من شهر آب/ أغسطس المقبل.

وجرت المباراة مساء اليوم في صالة لوسيل الرياضية في العاصمة القطرية الدوحة، وانتهت لصالح السعودية بنتيجة 91-76 نقطة.

وتشارك في البطولة أربعة منتخبات آسيوية هي: العراق، وقطر، والسعودية، واليابان.

وتأتي هذه البطولة ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التحضيري للمنتخب العراقي لكرة السلة، قبيل مشاركته المرتقبة في نهائيات كأس آسيا في نسختها الـ31، والمقررة في مدينة جدة بالسعودية خلال الفترة من 5 إلى 17 آب/ أغسطس المقبل بمشاركة 16 منتخباً من مختلف أنحاء القارة.