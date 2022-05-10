سلة العراق تحقق فوزها الأول في بطولة غرب آسيا تحت 16 سنة

شفق نيوز/ تمكن المنتخب العراقي لكرة السلة تحت 16 سنة من تحقيق الفوز على نظيره السوري بنتيجة 53-34 نقطة، اليوم الثلاثاء، في افتتاح بطولة غرب اسيا لكرة السلة الجارية احداثها في العاصمة الاردنية عمان.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة رئيس الوفد حسين العميدي لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب قدم مستوى جيد، كما قدم اللاعبون اداء رجولياً عكسوا من خلاله المستوى الحقيقي للسلة العراقية".

وعدّ، ان "هذا الجيل سيكون رافداً حقيقياً للسلة العراقية، لاسيما أنه يمتلك من المواهب والخامات الجيدة التي تبشر بمستقبل واعد".

واشار العميدي الى ان "المنتخب سيواجه نظيره اللبناني ضمن نفس المنافسات يوم غد في الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد".