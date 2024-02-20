سلة العراق تحقق فوزها الثاني في بطولة بيروت الدولية

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي لكرة السلة، الفوز على نظيره الفلسطيني في بطولة بيروت الدولية في المباراة التي جرت في قاعة غزير في الرابعة والنصف من عصر،اليوم الثلاثاء.

وقال عهد فالح المدير الاعلامي للاتحاد العراقي لكرة السلة لوكالة شفق نيوز، "لقد حقق اسود الرافدين الفوز الثاني على التوالي وهذه المرة على المنتخب الفلسطيني ولحساب بطولة كأس بيروت الدولية و بنتيجة 71 مقابل 67 نقطة".

واضاف ان "المباراة جرت في قاعة غزير بالعاصمة بيروت وقدم لاعبو منتخبنا مستوى جيدا خلال فترات اللقاءات الأربع، وتمكنوا من حسم النتيجة لصالحهم بجدارة".

وحقق المنتخب العراقي لكرة السلة الفوز على المنتخب السوري أول أمس الأحد بنتيجة 66-55 نقطة ضمن منافسات البطولة ذاتها.

وتقام البطولة في العاصمة بيروت بمشاركة أربعة منتخبات هي العراق وسوريا وفلسطين ولبنان.