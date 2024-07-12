سلة العراق تحقق الانتصار على اليمن في بطولة غرب اسيا للشباب

شفق نيوز/ تمكن المنتخب العراقي من تحقيق الفوز على نظيره اليمني بنتيجة 71-45 نقطة في بطولة غرب آسيا للشباب لكرة السلة.

جرت المباراة اليوم الجمعة، في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد عند الساعة 6:00 مساءً.

وكان المنتخب الايراني قد تغلب في افتتاح بطولة غرب اسيا للشباب يوم أمس الخميس على منتخب العراق بنتيجة (49-77).

وتستضيف العاصمة بغداد بطولة غرب آسيا للشباب للفترة من 11-15 من شهر تموز الحالي في قاعة الشعب للألعاب الرياضية بعد غياب طويل من استضافة العراق للبطولات الرسمية و بمشاركة ستة منتخبات، العراق ولبنان وفلسطين واليمن والاردن وايران.